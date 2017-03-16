 Yıldız kızlar şampiyon – Fotomaç – 16 Mart 2017
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HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
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    Yıldız kızlar şampiyon

    Yıldız kızlar şampiyon
    F.Bahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, Yıldız Kızlar İstanbul Ligi'nin son haftasında Vakıfbank3-2 mağlup ederek normal ligi şampiyon tamamladı. Maçın setleri 25-19, 21-25, 25-23, 18-25 ve 15-8 sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:11
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