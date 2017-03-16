Yıldız kızlar şampiyon
F.Bahçe Yıldız Kız Voleybol Takımı, Yıldız Kızlar İstanbul Ligi'nin son haftasında Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek normal ligi şampiyon tamamladı. Maçın setleri 25-19, 21-25, 25-23, 18-25 ve 15-8 sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:11
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