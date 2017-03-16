 Uygar Mert şoku! – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Uygar Mert şoku!

    Uygar Mert şoku!

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu , çapraz bağından yeniden sakatlandı.

    Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Uygar'ın dünkü antrenmanda oluşan travma sonucu menisküsünde yırtık ve ön çapraz bağında kısmi yırtık şüphesi oluştuğunu açıkladı. Uygar'ın atroskopi ile menisküsünün tedavi edileceği, gerekirse ön çapraz bağının yeniden yapılandırılacağı bildirildi.

    21 yaşındaki Uygar Mert'in sezon başında temmuz ayında oynanan hazırlık maçında çapraz bağları kopmuş ve ameliyat olmuştu. Genç oyuncu bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Robin van Persie, Instagram hesabından, "Güçlü kal dostum! Sen çok iyi bir oyuncusun. Senin de zamanın gelecek" paylaşımında bulunarak 'e moral verdi.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:46
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