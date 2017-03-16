 Sökeli Kayra'nın hayali gerçekleşti – Fotomaç – 16 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sökeli Kayra'nın hayali gerçekleşti

    Sökeli Kayra'nın hayali gerçekleşti

    Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan, genetik rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki , hayranı olduğu Fenerbahçeli 'la bir araya geldi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayra'nın Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı izlediği ve ardından Sow'la tanışma fırsatı bulduğu belirtildi.

    Senegalli futbolcunun bir süre sohbet ettiği minik hayranına imzalı forma ve top hediye ettiği kaydedildi.

    Kayra'yla tanıştığı için çok mutlu olduğunu aktaran Sow, yaptığı açıklamada, "Kayra'nın sosyal medyada mesajını gördüğümde kalpten etkilenmiştim. Onu burada görmek benim için de çok büyük mutluluk. Kendisine biraz da güç vermek istedim. Burada benimle birlikte diğer oyuncuları da görme şansı oldu. Başka arkadaşlarımız da bu tür davetlerde bulunsunlar. Çünkü küçük kardeşlerimiz, oyuncularla bir arada olmaktan dolayı mutlu oluyorlar. İnşallah yarın da alacağımız galibiyetiyle Kayra daha mutlu olacak." ifadelerini kullandı.

    , yarın Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Ülker Stadı'nda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını da tribünden izleyecek.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sökeli Kayra'nın hayali gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.