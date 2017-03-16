Sökeli Kayra'nın hayali gerçekleşti
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan, genetik rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki Kayra Tütüncü, hayranı olduğu Fenerbahçeli Moussa Sow'la bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayra'nın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı izlediği ve ardından Sow'la tanışma fırsatı bulduğu belirtildi.
Senegalli futbolcunun bir süre sohbet ettiği minik hayranına imzalı forma ve top hediye ettiği kaydedildi.
Kayra'yla tanıştığı için çok mutlu olduğunu aktaran Sow, yaptığı açıklamada, "Kayra'nın sosyal medyada mesajını gördüğümde kalpten etkilenmiştim. Onu burada görmek benim için de çok büyük mutluluk. Kendisine biraz da güç vermek istedim. Burada benimle birlikte diğer oyuncuları da görme şansı oldu. Başka arkadaşlarımız da bu tür davetlerde bulunsunlar. Çünkü küçük kardeşlerimiz, oyuncularla bir arada olmaktan dolayı mutlu oluyorlar. İnşallah yarın da alacağımız galibiyetiyle Kayra daha mutlu olacak." ifadelerini kullandı.
Kayra Tütüncü, yarın Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Ülker Stadı'nda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını da tribünden izleyecek.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:32
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
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Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Sökeli Kayra'nın hayali gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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