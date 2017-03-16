Sökeli Kayra'nın hayali gerçekleşti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayra'nın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı izlediği ve ardından Sow'la tanışma fırsatı bulduğu belirtildi.

Senegalli futbolcunun bir süre sohbet ettiği minik hayranına imzalı forma ve top hediye ettiği kaydedildi.

Kayra'yla tanıştığı için çok mutlu olduğunu aktaran Sow, yaptığı açıklamada, "Kayra'nın sosyal medyada mesajını gördüğümde kalpten etkilenmiştim. Onu burada görmek benim için de çok büyük mutluluk. Kendisine biraz da güç vermek istedim. Burada benimle birlikte diğer oyuncuları da görme şansı oldu. Başka arkadaşlarımız da bu tür davetlerde bulunsunlar. Çünkü küçük kardeşlerimiz, oyuncularla bir arada olmaktan dolayı mutlu oluyorlar. İnşallah yarın da alacağımız galibiyetiyle Kayra daha mutlu olacak." ifadelerini kullandı.

Kayra Tütüncü, yarın Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Ülker Stadı'nda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını da tribünden izleyecek.



