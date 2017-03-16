Seriyi bozmayın
Hollandalı çalıştırıcı, öğrencilerinden son haftalardaki mücadele ruhunu korumalarını istedi, “Çıkışımızı devam ettirip, en azından Şampiyonlar Ligi hedefini yakalayalım” mesajı verdi
Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Ligde üst üste alınan iki galibiyetle moral kazanan sarı-lacivertliler, yarın Kadıköy'de konuk edecekleri yeşil-beyazlı rakiplerine de 3 puan parolasıyla bileniyor. Dünkü idmandan önce tesislerde oyuncularla bir toplantı yapan teknik direktör Dick Advocaat'ın, "Son haftalarda yakaladığımız mücadele ruhunu sizden bu maçta da bekliyorum. Kazanıp, çıkışımızı devam ettirelim. En azından Şampiyonlar Ligi hedefini yakalayalım" mesajını verdiği öğrenildi.
KONYA'YA VİDEOLU ANALİZ
Öte yandan Atiker Konyaspor maçının taktiğini hazırlayan teknik direktör Advocaat, rakibi görüntülerle analiz ediyor. Hollandalı çalıştırıcı, antrenmandan arta kalan zamanlarda Konyaspor'un iyi ve zayıf yönlerini futbolculara videolu şekilde aktarıyor. Sahada nasıl oynamaları gerektiğini de çift kale maçlar sırasında uygulamalı olarak anlatıyor.
PAS VE TAKTİK ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan idmanda pas ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçlar gerçekleştirdi.
ŞEN'DE ÜMİT BELİRDİ
Alanya maçında aldığı darbe ile bileği şişen Volkan Şen dün ilk kez takımla çalıştı. Şen'in Konyaspor'a karşı oynama şansı arttı. Şener Özbayraklı da görev verilmesi halinde formasını giyecek. Sağ üst adale zarında yırtık oluşan Simon Kjaer ise yine takımdan ayrı koşu yaptı. Danimarkalı futbolcu büyük olasılıkla yarınki maçta da görev almayacak.
KONYA'YA VİDEOLU ANALİZ
Öte yandan Atiker Konyaspor maçının taktiğini hazırlayan teknik direktör Advocaat, rakibi görüntülerle analiz ediyor. Hollandalı çalıştırıcı, antrenmandan arta kalan zamanlarda Konyaspor'un iyi ve zayıf yönlerini futbolculara videolu şekilde aktarıyor. Sahada nasıl oynamaları gerektiğini de çift kale maçlar sırasında uygulamalı olarak anlatıyor.
PAS VE TAKTİK ÇALIŞTI
Sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan idmanda pas ve taktik çalışmaları üzerinde durdu. Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçlar gerçekleştirdi.
ŞEN'DE ÜMİT BELİRDİ
Alanya maçında aldığı darbe ile bileği şişen Volkan Şen dün ilk kez takımla çalıştı. Şen'in Konyaspor'a karşı oynama şansı arttı. Şener Özbayraklı da görev verilmesi halinde formasını giyecek. Sağ üst adale zarında yırtık oluşan Simon Kjaer ise yine takımdan ayrı koşu yaptı. Danimarkalı futbolcu büyük olasılıkla yarınki maçta da görev almayacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:48
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