Lens yoksa, 3 puan zor!

Babasının cenaze törenine giden Jeremain Lens, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kanarya, Hollandalı yıldızın oynamadığı 5 lig, 3 Avrupa Ligi maçında sadece 3 kez kazanabildi. 4 kez berabere kalıp, 1 yenilgi yaşadı. Jeremain, ligde 17 maçta 3 gol atıp 9 asist yaptı.