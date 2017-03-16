 Lens yoksa, 3 puan zor! – Fotomaç – 16 Mart 2017
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HEPSİ
    16 Mart 2017, Perşembe
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    Lens yoksa, 3 puan zor!

    Lens yoksa, 3 puan zor!
    Babasının cenaze törenine giden Jeremain Lens, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kanarya, Hollandalı yıldızın oynamadığı 5 lig, 3 Avrupa Ligi maçında sadece 3 kez kazanabildi. 4 kez berabere kalıp, 1 yenilgi yaşadı. Jeremain, ligde 17 maçta 3 gol atıp 9 asist yaptı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:53
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