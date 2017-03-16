Lens yoksa, 3 puan zor!
Babasının cenaze törenine giden Jeremain Lens, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kanarya, Hollandalı yıldızın oynamadığı 5 lig, 3 Avrupa Ligi maçında sadece 3 kez kazanabildi. 4 kez berabere kalıp, 1 yenilgi yaşadı. Jeremain, ligde 17 maçta 3 gol atıp 9 asist yaptı.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
Lens yoksa, 3 puan zor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.