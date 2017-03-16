Kaleci Harun’a teklif yok
Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in temsilcisi Ömer Koray Uzun, F.Bahçe'den transfer teklifi almadıklarını açıkladı. Tekin, "Şu ana kadar F.Bahçe ile alakalı bize ya da kulübe bir şey ulaşmadı. Harun'un 2020'e kadar sözleşmesi var. Avrupa'dan takımlar da izliyor" dedi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:11
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