Kaleci Harun’a teklif yok

Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin'in temsilcisi Ömer Koray Uzun, F.Bahçe'den transfer teklifi almadıklarını açıkladı. Tekin, "Şu ana kadar F.Bahçe ile alakalı bize ya da kulübe bir şey ulaşmadı. Harun'un 2020'e kadar sözleşmesi var. Avrupa'dan takımlar da izliyor" dedi.