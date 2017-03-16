 İddialar gerçek dışı! – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    İddialar gerçek dışı!

    İddialar gerçek dışı!
    F.Bahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, bir saadet zinciri tarafından 10 milyon TL dolandırıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. "Saçma sapan haberler bunlar" diyen Hasan Ali, twitter'dan, "Hakkımda çıkan dolandırıcılık mağduru olduğum ve başkanımız ve yöneticilerimizden yardım istediğim gibi haberler gerçek dışıdır, ciddiye almayınız" açıklamasını yaptı.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:45
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