 Fenerbahçe yarı finalde – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe yarı finalde

    Fenerbahçe yarı finalde

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında, Fransız ekibi Ajaccio'yu 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

    Sarı-lacivertliler, yarı finalde İtalya'nın Diatec Trentino takımıyla karşılaşacak.

    Ajaccio: 1 - Fenerbahçe: 3 - Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı

    Salon: U Palatinu

    Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Svetlana Zotovic (Sırbistan)

    Ajaccio: Mijailovic, Petreas, Simovski, Miranda, Dailey, Takaniko (Exiga, Castard, Stoilovic, Petrov, Morgado)

    Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Sabit Karaağaç)

    Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 22-25

    Süre: 127 dakika (42, 31, 25, 29)

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:32
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