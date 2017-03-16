Fenerbahçe yarı finalde
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında, Fransız ekibi Ajaccio'yu 3-1 yenerek yarı finale çıktı.
Sarı-lacivertliler, yarı finalde İtalya'nın Diatec Trentino takımıyla karşılaşacak.
Ajaccio: 1 - Fenerbahçe: 3 - Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı
Salon: U Palatinu
Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Svetlana Zotovic (Sırbistan)
Ajaccio: Mijailovic, Petreas, Simovski, Miranda, Dailey, Takaniko (Exiga, Castard, Stoilovic, Petrov, Morgado)
Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın, Sabit Karaağaç)
Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 22-25
Süre: 127 dakika (42, 31, 25, 29)
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:32
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