Brose sana vız gelir
THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe'nin rakibi Brose Bamberg. Almanya'daki maç bu gece saat 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile TRT Haber'den naklen yayınlanacak.
Son maçında İstanbul'da Baskonia'ya 79-74 mağlup olan Fenerbahçe, 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Brose ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle 12. basamakta. Ülker Arena'de oynanan ilk yarıdaki maçta Kanarya, Brose'yi tek sayıyla 67-66 mağlup etmişti.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:09
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