Yanal’ı gördü sarıldı, ağladı

Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği lig maçı sonrası çok ilginç bir olay yaşandı. Kafile Trabzon'a dönerken, Ersun Yanal'ın yanına yaklaşan Fenerbahçeli bir taraftar, bordo-mavililerin hocasına sarılarak uzun uzun ağladı. Yanal, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, yeni sezon başlamadan takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.