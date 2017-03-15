 Yanal’ı gördü sarıldı, ağladı – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Yanal’ı gördü sarıldı, ağladı

    Yanal’ı gördü sarıldı, ağladı
    Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği lig maçı sonrası çok ilginç bir olay yaşandı. Kafile Trabzon'a dönerken, Ersun Yanal'ın yanına yaklaşan Fenerbahçeli bir taraftar, bordo-mavililerin hocasına sarılarak uzun uzun ağladı. Yanal, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış, yeni sezon başlamadan takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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