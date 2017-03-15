 Volkan Şen’de hiç umut yok – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ’de hiç umut yok

    Volkan Şen’de hiç umut yok
    Alanya maçında ayağına darbe alan ve pazartesi günkü çalışmayı yarıda bırakan Volkan Şen, dün yapılan antrenmanda da yer almadı. Tecrübeli oyuncunun tedavisinin sürdüğü ve Konya maçında oynamasının da zor olduğu bildirildi. Advocaat, Volkan'ın iyileşmemesi durmunda Sow-Aatıf-Fernandao üçlüsünü sahaya sürecek. Uzun süredir kadroya giremeyen Karavaiev de 18'e girebilir.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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