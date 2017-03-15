 Şubat'ta ‘evet’ demiş! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Şubat'ta ‘evet’ demiş!

    Şubat'ta ‘evet’ demiş!

    Dick Advocaat ile sezon sonu yolları ayıracak olan F.Bahçe'nin Konyaspor'un hocası 'la anlaştığı haberleri, her gün üzerine yeni bir bilgi eklenerek servis ediliyor.

    Son iddia, sarı-lacivertli yönetimin Kocaman'a şubat ayında bir teklif ilettiği, 51 yaşındaki çalıştırıcının ise bu teklifi kabul ettiği şeklinde. FutbolArena'daki habere göre; Kocaman'ın alacağı ücret ve sözleşme süresi henüz konuşulmadı.

    'KOCAMAN OYA SUNULDU
    yönetimi, Advocaat'ın "ayrılacağına" delalet edilen açıklamaları karşısında suskunluğunu devam ettiriyor. Yönetimin, toparlanma süreci yaşayan takımın polemiklerden zarar görmemesi adına böyle bir yol izlediği belirtilirken, "Yönetim, Aykut Kocaman ismi için kamuoyunu yokluyor" yorumları da yapılmıyor değil...
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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