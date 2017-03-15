Şubat'ta ‘evet’ demiş!
Dick Advocaat ile sezon sonu yolları ayıracak olan F.Bahçe'nin Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman'la anlaştığı haberleri, her gün üzerine yeni bir bilgi eklenerek servis ediliyor.
'KOCAMAN OYA SUNULDU
Fenerbahçe yönetimi, Advocaat'ın "ayrılacağına" delalet edilen açıklamaları karşısında suskunluğunu devam ettiriyor. Yönetimin, toparlanma süreci yaşayan takımın polemiklerden zarar görmemesi adına böyle bir yol izlediği belirtilirken, "Yönetim, Aykut Kocaman ismi için kamuoyunu yokluyor" yorumları da yapılmıyor değil...
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Şubat'ta ‘evet’ demiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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