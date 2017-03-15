 Şener bandajla antrenmanda – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Şener bandajla antrenmanda

    Şener bandajla antrenmanda
    Yine Alanyaspor karşılaşmasında sağ ayak aşil tendonuna darbe alan 'nın da tedavisine devam ediliyor. 27 yaşındaki futbolcunun dünkü idmana bandajla çıktığı bildirildi. Antrenmana kendini denemek için katılan tecrübeli sağ bekin ağları olduğu ancak cuma gününe kadar hazır hale geleceği bilgisi paylaşıldı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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