 ''Persie dükkanı çoktan kapatmış'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Persie dükkanı çoktan kapatmış''

    ''Persie dükkanı çoktan kapatmış''
    Ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta F.Bahçe maçının 'öyküsü' yayınlanırken ilginç bir kare ekranlara geldi. Görüntülerde oyuna girmeye hazırlanan Van Persie'nin tekmeliğini unuttuğu görüldü. Çorabını düzelttikten sonra tekmeliğinin yanında olmadığını fark eden RvP, Wiel'in tekmeliğini taktı. Bu olay sosyal medyada "Maça değil gezmeye gelmiş", "Persie dükkanı kapatmış" şeklinde yorumlandı.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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