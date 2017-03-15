 ''O forma hakkın'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''O forma hakkın''

    ''O forma hakkın''

    Advocaat, inişli-çıkışlı grafik sergilese de ’dan memnun. Deneyimli hoca, dün özel görüştüğü sambacıya Konya maçında da forma garantisi verdi.

    Konyaspor maçında 'nin forvetinde yine Fernandao görev yapacak. Teknik direktör Dick Advocaat, dün oyuncusuyla bir görüşme yapıp bu bilgiyi iletti, ardından da "Sana güveniyorum" mesajı verdi. Sarı-lacivertli hocanın, "Seninle bir kez ters düştük (Kayseri maçı sonrası eleştirmişti) ama iyi bir profesyonelsin. Böyle devam et, formayı hak ediyorsun" diyerek, verdiği taktiğe sadık kalması nedeniyle 'yu tebrik ettiği öğrenildi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''O forma hakkın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.