 Konyaspor’a paslı hazırlık – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Konyaspor’a paslı hazırlık

    Konyaspor’a paslı hazırlık
    , Konyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman; pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-lacivertliler çalışmalarını bugün de sürdürecek.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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