 Konyaspor hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Konyaspor hazırlıkları devam ediyor

    Konyaspor hazırlıkları devam ediyor

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

    Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak kötü gidişe 'dur' diyen Fenerbahçe, ligin 25. haftasında cuma günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, günü tek antrenmanla geçirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 2 grup halinde 5'e 2 yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi. Babasının cenazesi nedeniyle Surinam'da bulunan Jeremain Lens, antrenmanda yer almadı.

    Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:22
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