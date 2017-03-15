Konyaspor hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak kötü gidişe 'dur' diyen Fenerbahçe, ligin 25. haftasında cuma günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, günü tek antrenmanla geçirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 2 grup halinde 5'e 2 yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi. Babasının cenazesi nedeniyle Surinam'da bulunan Jeremain Lens, antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ön çapraz bağı yeniden yapılandırılacak
Toplam 1
Yorum
malesef durum bu fenere acil taraftara yem edilecek yerli bir teknik adam aranıyor..azıcık aklı olan gelmez..
- Hemen ayrılmak istiyor!
Toplam 27
Yorum
789 saçmalama.
- ''Hoca ayıp etti''
Toplam 19
Yorum
yönetimsel arıza var fener de her daim cadı kazanı kaynar..isimler hep aynı aykut kocaman rıdvan dilmen tuncay şanlı v.s. yeni bir şey bulamazlar..
Konyaspor hazırlıkları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.