 Konya maçını iple çekiyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Konya maçını iple çekiyor

    Konya maçını iple çekiyor
    Cezalı olduğu için Alanyaspor mücadelesinde oynayamayan , Konya sınavını iple çekiyor. Ligde ikide iki yaptıklarını hatırlatan Brezilyalı futbolcu, "Geçen haftaki galibiyette sahada olamadım. Bu hafta da kazanacağımıza inancımız tam ve ben de bu zaferin bir parçası olup formama kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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