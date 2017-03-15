 İngilizler ‘Çok zor’ diyor – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    İngilizler ‘Çok zor’ diyor

    İngilizler ‘Çok zor’ diyor

    Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu ile Ali Yıldırım'ın 'i bir yıl daha kiralamak ya da Ozan Tufan'la takas etmek için bu hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapacağı iddia edilmişti.

    İngiliz sportwitness.co.uk adlı site, sarı-lacivertlilerin bu girişimden sonuç alamayacağını yazdı. 'ın hiçbir takasa yanaşmayacağını, oyuncuyu satıp para kazanmak istediğini duyuran site, finansal fair play yüzünden mali kriz yaşayan 'nin 8 milyon euro ödeyerek Lens'in bonservisini almasının imkansız gibi durduğunu aktardı.

    ETEBO VE KOSTİC ALTERNATİFLERİ
    Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray'ın da listesinde bulunduğu iddia edilen Lens'i elinde tutamama ihtimali üzerine B ve C planları geliştiriyor. Feirense'de forma giyen Peter Etebo ile Hamburg'ta oynayan Filip Kostic, gündemdeki iki isim.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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