İngilizler ‘Çok zor’ diyor
Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu ile Ali Yıldırım'ın Jeremain Lens'i bir yıl daha kiralamak ya da Ozan Tufan'la takas etmek için bu hafta içinde İngiltere'ye çıkarma yapacağı iddia edilmişti.
ETEBO VE KOSTİC ALTERNATİFLERİ
Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray'ın da listesinde bulunduğu iddia edilen Lens'i elinde tutamama ihtimali üzerine B ve C planları geliştiriyor. Feirense'de forma giyen Peter Etebo ile Hamburg'ta oynayan Filip Kostic, gündemdeki iki isim.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
İngilizler ‘Çok zor’ diyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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