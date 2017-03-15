 ''Hoca ayıp etti'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Hoca ayıp etti''

    ''Hoca ayıp etti''

    Her kötü sonuçtan sonra “taraftarın önüne atılmaktan” bıktıklarını söyleyen sarı-lacivertli oyuncular, “Son açıklamasıyla F.Bahçe’de kalmayacağını ima etti. Bu aslında ‘Ben artık yokum, bundan sonra ne haliniz varsa görün’ mesajı. Bomba kucağımızda kaldı. Hoca çok ayıp etti” dediler.

    , Alanyaspor karşılaşması sonrası, "Geleceğimle ilgili kararı aldım ve yönetime bildirdim. Bunu yönetimin açıklaması daha doğru olur" diye demeç vermiş, bu açıklama çok zamansız bulunmuştu. "Hoca görevi bırakıyor" algısı oluşturan sözler, Aykut Kocaman dedikodularını da beraberinde getirmişti.

    Advocaat'ın yönetimi zor durumda bırakan açıklamasının takım üzerinde de olumsuz etkiler yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, 69 yaşındaki çalıştırıcıyı "bombayı ellerine bırakmakla" suçladıkları öğrenildi.

    BİZ ONU BÖYLE BİLMEZDİK
    Alınan her kötü sonuçtan sonra hoca tarafından suçlanarak taraftarın önüne atılmaktan bıktıklarını söyleyen futbolcuların, "Son basın toplantısında 'Ben artık yokum' mesajı vererek işin içinden sıyrıldı. Bu, 'Bundan sonra ne haliniz varsa görün' demek değil de nedir! Bomba kucağımızda kaldı. Biz onu babacan bilirdik, hoca çok ayıp etti" şeklinde eleştiride bulundukları belirtildi.


    Emre BOL
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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