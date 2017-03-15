''Hoca ayıp etti''
Her kötü sonuçtan sonra “taraftarın önüne atılmaktan” bıktıklarını söyleyen sarı-lacivertli oyuncular, “Son açıklamasıyla F.Bahçe’de kalmayacağını ima etti. Bu aslında ‘Ben artık yokum, bundan sonra ne haliniz varsa görün’ mesajı. Bomba kucağımızda kaldı. Hoca çok ayıp etti” dediler.
Advocaat'ın yönetimi zor durumda bırakan açıklamasının takım üzerinde de olumsuz etkiler yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, 69 yaşındaki çalıştırıcıyı "bombayı ellerine bırakmakla" suçladıkları öğrenildi.
BİZ ONU BÖYLE BİLMEZDİK
Alınan her kötü sonuçtan sonra hoca tarafından suçlanarak taraftarın önüne atılmaktan bıktıklarını söyleyen futbolcuların, "Son basın toplantısında 'Ben artık yokum' mesajı vererek işin içinden sıyrıldı. Bu, 'Bundan sonra ne haliniz varsa görün' demek değil de nedir! Bomba kucağımızda kaldı. Biz onu babacan bilirdik, hoca çok ayıp etti" şeklinde eleştiride bulundukları belirtildi.
Emre BOL
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
''Hoca ayıp etti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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