 Hemen ayrılmak istiyor! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Hemen ayrılmak istiyor!

    Hemen ayrılmak istiyor!

    Hollanda'da yayın yapan Voetbal İnternational dergisi, 'ın yönetimine sezon sonunda görevi bırakacağını, anlaşmaları durumda hemen ayrılmak istediğini yazdı.

    Dergi, 'ın yardımcıları Cor Pot ve Mario Been'in de görevi bırakacaklarının bilgisini aktardı.

    KÖTÜ TERCİH YAPTI
    Haberin detayında, "Advocaat sezon başında Hollanda Milli Takımı'ndaki danışmanlık görevinden ayrılıp, büyük şans olarak gördüğü 'nin yolunu tutmuştu. Ancak bu tercihi kendisi açısından kötü oldu. F.Bahçe ligde Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde ve Avrupa kupalarında da Krasnodar'a elendi. Tek hedef olarak Türkiye Kupası kaldı" ifadelerine yer verildi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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