Hemen ayrılmak istiyor!
Hollanda'da yayın yapan Voetbal İnternational dergisi, Dick Advocaat'ın Fenerbahçe yönetimine sezon sonunda görevi bırakacağını, anlaşmaları durumda hemen ayrılmak istediğini yazdı.
KÖTÜ TERCİH YAPTI
Haberin detayında, "Advocaat sezon başında Hollanda Milli Takımı'ndaki danışmanlık görevinden ayrılıp, büyük şans olarak gördüğü Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Ancak bu tercihi kendisi açısından kötü oldu. F.Bahçe ligde Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde ve Avrupa kupalarında da Krasnodar'a elendi. Tek hedef olarak Türkiye Kupası kaldı" ifadelerine yer verildi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
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