 Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama

    Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama

    Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, bir saadet zinciri tarafından 10 milyon TL dolandırıldığı iddia edilen haberlerle ilgili olarak "Saçma sapan haberler. Kesinlikle haberlerin tamamı yalan" açıklamasını yaptı.

    Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, saadet zincirine üye olup, dolandırıcı bir çeteye 10 milyon TL para kaptırdığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını belirterek, "Tamamıyla yalan. Saçma sapan haberler bunlar" açıklamasını yaptı. Fenerbahçeli oyuncu, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan da açıklama yapacak.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:56
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