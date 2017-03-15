Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama
Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım, bir saadet zinciri tarafından 10 milyon TL dolandırıldığı iddia edilen haberlerle ilgili olarak "Saçma sapan haberler. Kesinlikle haberlerin tamamı yalan" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, saadet zincirine üye olup, dolandırıcı bir çeteye 10 milyon TL para kaptırdığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, böyle bir durumun kesinlikle olmadığını belirterek, "Tamamıyla yalan. Saçma sapan haberler bunlar" açıklamasını yaptı. Fenerbahçeli oyuncu, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan da açıklama yapacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Konya maçını iple çekiyor
Toplam 4
Yorum
/*/ 8 stoperli fenerin stoperlerinden biri de bu adam..tam aykutluk..
- Mahmuti dönüyor
Toplam 14
Yorum
uA Oktay mahmuti de iyi ancak Ergin hoca durmalı yeni gelecek yönetimle başarı sağlayacaktır
- ''Hoca ayıp etti''
Toplam 16
Yorum
yakup biz taraftarlar olarak hem yönetimden hem oyunculardan hemde hocadan memnun değiliz ma seviyoruz işte ne yapalım tutulmuşuz birkere
Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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