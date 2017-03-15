 Hamza Hamzaoğlu yalanlaması – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    yalanlaması

    Hamza Hamzaoğlu yalanlaması
    Konyaspor'un, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmesi halinde ile anlaşacağı haberleri yeşil-beyazlı kulüp tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Sayın Aykut Kocaman ile 31.05.2018'e kadar sözleşmesi bulunan Atiker Konyaspor Kulübü olarak hiçbir şekilde teknik direktör arayışımız bulunmamaktadır" denildi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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