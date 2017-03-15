 Gençlerin grubu belli oldu – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Gençlerin grubu belli oldu

    Gençlerin grubu belli oldu
    'nın da mücadelece edeceği, THY Euroleague Final Four mücadelelerine paralel olarak düzenlenecek Adidas Next Generation Turnuvası'nın katılımcıları ve programı belli oldu. B grubunda Bemax Belgrad, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek olan sarı-lacivertliler ilk maçı 18 Mayıs'ta Real Madrid ile yapacak.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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