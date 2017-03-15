Gençlerin grubu belli oldu
Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadelece edeceği, THY Euroleague Final Four mücadelelerine paralel olarak düzenlenecek Adidas Next Generation Turnuvası'nın katılımcıları ve programı belli oldu. B grubunda Bemax Belgrad, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek olan sarı-lacivertliler ilk maçı 18 Mayıs'ta Real Madrid ile yapacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mahmuti dönüyor
Toplam 1
Yorum
CLman Ergin Atamana ters dusen taraftar,taraftar degildir..GS taraftarı yapisini ve ruhunu yitirdi..NANKOR ve HAIN bir taraftar kitlesi var artik!
- Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap
Toplam 9
Yorum
Oguz-ts Ilk maci 1-0 almistik avni aker'de. O tarihte degil barca yi siradan avrupa takimlariyla berabere kalamiyordu takimlarimiz.
- Lens atağı cuma günü
Toplam 57
Yorum
fb44_ boşa hevesleniyorlar, adam fb diyor bunlar hala lens diyor :):):)
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