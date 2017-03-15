 Filede rakip GFC Ajaccio – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Filede rakip GFC Ajaccio

    Filede rakip GFC Ajaccio
    , CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Fransız ekibi GFC Ajaccio ile deplasmanda karşılaşacak. Evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertli takım, rakibini yenmesi veya 3-2 yenilmesi durumunda yarı finalist olacak. Ajaccio kentindeki U Palatinu'da gerçekleştirilecek müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:41
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