Fenerbahçe'ye kötü haber
Sezon başında sağ ön çapraz bağı kopan sarı-lacivertli futbolcu Uygar Mert'in bugünkü antrenmanda aynı bölgeden tekrar sakatlandığı açıklandı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Uygar Mert Zeybek, sezon başı kopan sağ ön çapraz bağlarından tekrar sakatlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda oluşan travma sonucu sağ bacak menisküsünde yırtık ve ön çapraz bağında kısmi yırtık şüphesi oluştuğu belirtildi.
Yapılacak artroskopi ile menisküsü tedavi edilecek Uygar Mert'in gerekirse ön çapraz bağının yeniden yapılandırılacağı kaydedildi. Genç futbolcunun tedavisinin takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam ettiği ifade edildi.
Uygar Mert Zeybek'in sarı-lacivertlilerin sezon başında 6 Temmuz 2016'da Romanya'nın CSMS Iaşi takımıyla oynadığı hazırlık maçında sağ ön çapraz bağı kopmuştu.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:14
- Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama
Toplam 8
Yorum
GARİBAN FENERLİ SORUYOR KOYBAŞINI HASAN ALİYİ KİM BAŞIMIZA DERT DİYE GETİRDİ..
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
Ufuk Bir fenerbahçeli olarak katılıyorum. Beşiktaş sistem takımı olduğundan, zaten forvetler genelde tek dokunuş yapıyorlar.
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
ufuk Fernandao'nun biraz daha iyi hali. Beşiktaş'ın 10m'yi çöpe atacağına inanmıyorum
Fenerbahçe'ye kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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