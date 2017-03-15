 Fenerbahçe final four'da! – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe final four'da!

    Fenerbahçe final four'da!

    'yı 87-80 yenen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de üst üst 6. kez Final-Four'a yükseldi!

    Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias 'yı 87-80 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-1'e getiren sarı-lacivertliler, Euroleague'de üst üste 6. kez Final Four'a yükseldi.

    Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler; Sandrine Gruda, Candace Parker, Birsel Vardarlı Demirmen, Alexandria Quigley ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Konuk ekip ilk periyotu 22-21 önde tamamlarken, ikinci periyotta maça ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-34 üstün girdi. Oyunun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe 3. periyotu 65-60 önde bitirirken, salondan da 87-80 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Final Four'a yükseldi.

    Fenerbahçe 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio'yu eleyen UMMC Ekaterinburg'la karşılaşacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde adını Final Four'a yazdıran diğer takımlar ise; Nadezhda'yı 2-1'le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket'i 2-0'la geçen Dynamo Kursk oldu. Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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