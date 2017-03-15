Fenerbahçe final four'da!
Avenida'yı 87-80 yenen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de üst üst 6. kez Final-Four'a yükseldi!
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 87-80 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-1'e getiren sarı-lacivertliler, Euroleague'de üst üste 6. kez Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler; Sandrine Gruda, Candace Parker, Birsel Vardarlı Demirmen, Alexandria Quigley ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Konuk ekip ilk periyotu 22-21 önde tamamlarken, ikinci periyotta maça ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-34 üstün girdi. Oyunun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe 3. periyotu 65-60 önde bitirirken, salondan da 87-80 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio'yu eleyen UMMC Ekaterinburg'la karşılaşacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde adını Final Four'a yazdıran diğer takımlar ise; Nadezhda'yı 2-1'le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket'i 2-0'la geçen Dynamo Kursk oldu. Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.
Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler; Sandrine Gruda, Candace Parker, Birsel Vardarlı Demirmen, Alexandria Quigley ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. Konuk ekip ilk periyotu 22-21 önde tamamlarken, ikinci periyotta maça ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-34 üstün girdi. Oyunun kontrolünü bırakmayan Fenerbahçe 3. periyotu 65-60 önde bitirirken, salondan da 87-80 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio'yu eleyen UMMC Ekaterinburg'la karşılaşacak. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde adını Final Four'a yazdıran diğer takımlar ise; Nadezhda'yı 2-1'le eleyen ZVVZ USK Prag ile Bourges Basket'i 2-0'la geçen Dynamo Kursk oldu. Organizasyona ev sahipliği yapacak şehir FIBA tarafından henüz açıklanmadı.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 35
Yorum
fatih bırakın adam istediği zaman bıraksın ... aldığı ücret ne kadar ki ?
- Yenilmez armada
Toplam 2
Yorum
Dogru Feneri ne kadar çok yenmek istiyorsak olmuyor fark yiyoruz maçı o kadar onemsememis olsak feneri de yeneriz o da olacak inşallah goreceksin
- Otobüse hiç binmedi ki!
Toplam 6
Yorum
Flavius Lulianus Eren, Tolga, Dejong, Josue, Rodrigues, Serdar, Ahmet, Cavanda; hiç fena transferler değil, ama siz öyle bilin..
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