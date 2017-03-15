Fener zorlu Almanya deplasmanında
THY Euroleague’de Fenerbahçe, yarın Brose Baskets Bamberg ile deplasmanda mücadele edecek.
Fenerbahçe, THY Euroleague 26. hafta maçında yarın TSİ 22.45'te Almanya'da Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak. Fenerbahçe ligde geride kalan 25 hafta sonunda 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, Alman ekibi ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.
4. randevu
Fenerbahçe ile Brose Baskets Bamberg bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, Bamberg ise 1 kez rakibi mağlup etti. İki takım arasında en son ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan Fenerbahçe, 67-66'lik skorla galip ayrıldı.
İstatistiklerle iki takım
Euroleague'de Fenerbahçe; 76.9 sayı, 32.1 ribaund ve 17.6 asist ortalamasıyla oynarken, Brose Basket Bamberg ise 79.5 sayı, 31.1 ribaund ve 18.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 14.3 sayı ortalamasıyla oynayan Bogdan Bogdanovic sırtlarken, Bamberg'de ise Darius Miller, 12.7 sayı ortalamasıyla oynuyor.
4. randevu
Fenerbahçe ile Brose Baskets Bamberg bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, Bamberg ise 1 kez rakibi mağlup etti. İki takım arasında en son ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan Fenerbahçe, 67-66'lik skorla galip ayrıldı.
İstatistiklerle iki takım
Euroleague'de Fenerbahçe; 76.9 sayı, 32.1 ribaund ve 17.6 asist ortalamasıyla oynarken, Brose Basket Bamberg ise 79.5 sayı, 31.1 ribaund ve 18.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 14.3 sayı ortalamasıyla oynayan Bogdan Bogdanovic sırtlarken, Bamberg'de ise Darius Miller, 12.7 sayı ortalamasıyla oynuyor.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Terim: Kalbim Beşiktaş’la
Toplam 12
Yorum
thebarbaros iyi tanırız.adana'da oynadığı yıl "sadece beşiktaş'ta oynarım" demişti.bjk'nin beceriksiz yönetimi sayesinde gs'ye gitti. tıpkı m.oktay gibi
- ''Trabzon kazanır''
Toplam 22
Yorum
BELEŞ TRABZON KAZANMAZ MI? TERMİNATÖRLER SİZE ÇALIŞIYOR. BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. BELEŞ STAT BELEŞ TRANSFER PARALARI İKİ KULÜP İÇİN GEÇERLİ.
- Şampiyon biziz
Toplam 8
Yorum
MEMO HADİ ORDAN SONRADAN GÖRME FUTBOLCU BOZUNTUSU
Fener zorlu Almanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.