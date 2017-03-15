Fener zorlu Almanya deplasmanında

THY Euroleague’de Fenerbahçe, yarın Brose Baskets Bamberg ile deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe, THY Euroleague 26. hafta maçında yarın TSİ 22.45'te Almanya'da Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak. Fenerbahçe ligde geride kalan 25 hafta sonunda 16 galibiyet, 9 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, Alman ekibi ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.



4. randevu

Fenerbahçe ile Brose Baskets Bamberg bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-lacivertliler 2 kez galip ayrılırken, Bamberg ise 1 kez rakibi mağlup etti. İki takım arasında en son ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan Fenerbahçe, 67-66'lik skorla galip ayrıldı.



İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Fenerbahçe; 76.9 sayı, 32.1 ribaund ve 17.6 asist ortalamasıyla oynarken, Brose Basket Bamberg ise 79.5 sayı, 31.1 ribaund ve 18.0 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 14.3 sayı ortalamasıyla oynayan Bogdan Bogdanovic sırtlarken, Bamberg'de ise Darius Miller, 12.7 sayı ortalamasıyla oynuyor.