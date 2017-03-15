F.Bahçe benim için fırsattı

Sezon başında F.Bahçe'nin gündemine gelen Sydorchuk, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dinamo Kiev'li orta saha, sarı-lacivertlilerin tranfer girişimini doğrularken, kulübünün yüksek bonservis istemesi nedeniyle Fener'in geri adım attığını söyledi. Sydorchuk, "Bu teklif benim için bu büyük bir fırsattı. Büyük bir takımda oynamak istiyordum" dedi.