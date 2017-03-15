 F.Bahçe benim için fırsattı – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe benim için fırsattı

    F.Bahçe benim için fırsattı
    Sezon başında F.Bahçe'nin gündemine gelen Sydorchuk, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dinamo Kiev'li orta saha, sarı-lacivertlilerin tranfer girişimini doğrularken, kulübünün yüksek bonservis istemesi nedeniyle Fener'in geri adım attığını söyledi. Sydorchuk, "Bu teklif benim için bu büyük bir fırsattı. Büyük bir takımda oynamak istiyordum" dedi.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:42
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