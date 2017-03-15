 Dişi Kanarya yarı final için sahnede – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Dişi Kanarya yarı final için sahnede

    Dişi Kanarya yarı final için sahnede

    , çeyrek final üçüncü ve son maçında bugün İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak.

    Çeyrek final ilk karşılaşmasında Perfumerias Avenida'yı İstanbul'da 78-68 mağlup eden, ikinci maçında ise rakibine deplasmanda 76-66 kaybeden sarı-lacivertliler, seride durumun 1-1 eşitlenmesini önleyemedi. Organizasyonda adını Dörtlü Final'e yazdıracak ekip, bugün oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de start alacak.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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