Defansa Topal ayarı
Hollandalı hoca, Konyaspor sınavı için ekstra sorumluluk yükleyip, “Geriye daha yakın oyna, yardım et İlk karşılamayı sen yap; gerekirse kademeye gir” dediği milli futbolcuyu üçüncü stoper gibi kullanacak.
NE GEREKİRSE ONU YAPARIM
Danimarkalı stoperin yokluğunda defansı sağlamlaştırmak isteyen Advocaat, dünkü antrenmanını ardından Mepmet Topal'la kısa bir görüşme yaptı. Usta hocanın bu mini toplantıda "Kjaer olmayınca çok pozisyon veriyoruz. Geriye daha yakın oyna. Neustadter ve Skrtel'e yardımcı ol. İlk karşılamaları sen yap, gerekirse kademeye gir" diyerek talebesine 3. bir stoper gibi oynaması talimatı verdiği bildirildi. 31 yaşındaki oyuncunun da "Nerede olmam, ne yapmam gerekirse onu yapacağım" diyerek güvence verdiği gelen haberler arasında.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
Defansa Topal ayarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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