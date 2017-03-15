Defansa Topal ayarı

Hollandalı hoca, Konyaspor sınavı için ekstra sorumluluk yükleyip, “Geriye daha yakın oyna, yardım et İlk karşılamayı sen yap; gerekirse kademeye gir” dediği milli futbolcuyu üçüncü stoper gibi kullanacak.

Takımda sakatlıkların üst üste gelmesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan teknik direktör Dick Advocaat, savunmanın demir adamı Simon Kjaer'in de bu kervana dahil olması nedeniyle cuma günü oynanacak Konyaspor maçında Mehmet Topal'a ekstra sorumluluk yükleyecek. Skrtel'in yanında Neustadter'i oynatmayı düşünen Hollandalı çalıştırıcı, ön liberoda görev yapan tecrübeli oyuncuya, savunmaya daha yakın oynamasını söyledi.



NE GEREKİRSE ONU YAPARIM

Danimarkalı stoperin yokluğunda defansı sağlamlaştırmak isteyen Advocaat, dünkü antrenmanını ardından Mepmet Topal'la kısa bir görüşme yaptı. Usta hocanın bu mini toplantıda "Kjaer olmayınca çok pozisyon veriyoruz. Geriye daha yakın oyna. Neustadter ve Skrtel'e yardımcı ol. İlk karşılamaları sen yap, gerekirse kademeye gir" diyerek talebesine 3. bir stoper gibi oynaması talimatı verdiği bildirildi. 31 yaşındaki oyuncunun da "Nerede olmam, ne yapmam gerekirse onu yapacağım" diyerek güvence verdiği gelen haberler arasında.