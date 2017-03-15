 Defansa Topal ayarı – Fotomaç – 15 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Defansa Topal ayarı

    Defansa Topal ayarı

    Hollandalı hoca, Konyaspor sınavı için ekstra sorumluluk yükleyip, “Geriye daha yakın oyna, yardım et İlk karşılamayı sen yap; gerekirse kademeye gir” dediği milli futbolcuyu üçüncü stoper gibi kullanacak.

    Takımda sakatlıkların üst üste gelmesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan teknik direktör Dick Advocaat, savunmanın demir adamı Simon Kjaer'in de bu kervana dahil olması nedeniyle cuma günü oynanacak Konyaspor maçında Mehmet Topal'a ekstra sorumluluk yükleyecek. Skrtel'in yanında Neustadter'i oynatmayı düşünen Hollandalı çalıştırıcı, ön liberoda görev yapan tecrübeli oyuncuya, savunmaya daha yakın oynamasını söyledi.

    NE GEREKİRSE ONU YAPARIM
    Danimarkalı stoperin yokluğunda defansı sağlamlaştırmak isteyen Advocaat, dünkü antrenmanını ardından Mepmet Topal'la kısa bir görüşme yaptı. Usta hocanın bu mini toplantıda "Kjaer olmayınca çok pozisyon veriyoruz. Geriye daha yakın oyna. Neustadter ve Skrtel'e yardımcı ol. İlk karşılamaları sen yap, gerekirse kademeye gir" diyerek talebesine 3. bir stoper gibi oynaması talimatı verdiği bildirildi. 31 yaşındaki oyuncunun da "Nerede olmam, ne yapmam gerekirse onu yapacağım" diyerek güvence verdiği gelen haberler arasında.
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Defansa Topal ayarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.