 Yönetimin haberi yokmuş! – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Yönetimin haberi yokmuş!

    Yönetimin haberi yokmuş!

    Advocaat, “Kalıp kalmayacağımın kararımı verdim ve yönetime bildirdim” demişti, F.Bahçeli yöneticiler bunu doğrulamadı.

    Teknik Direktörü Dick Advocaat, Alanyaspor maçı sonrası "Geleceğimle ilgili kararımı aldım ve yönetime de bildirdim. Bunu onların açıklaması daha doğru olur" demiş, bu açıklama 'ayrılacağının işareti' şeklinde yorumlanmıştı. Yönetimden sızan bilgilere göre ise hoca, başkana ya da herhangi bir yöneticiye böyle bir bilgilendirme yapmadı. Fenerbahçeli yöneticiler, "Bir anda çıktı böyle konuştu. Bugün-yarın kendisini çağırıp konuşacağız, niye böyle yaptığını soracağız" ifadelerini kullandılar.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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