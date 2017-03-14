Yönetimin haberi yokmuş!
Advocaat, “Kalıp kalmayacağımın kararımı verdim ve yönetime bildirdim” demişti, F.Bahçeli yöneticiler bunu doğrulamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Alanyaspor maçı sonrası "Geleceğimle ilgili kararımı aldım ve yönetime de bildirdim. Bunu onların açıklaması daha doğru olur" demiş, bu açıklama 'ayrılacağının işareti' şeklinde yorumlanmıştı. Yönetimden sızan bilgilere göre ise hoca, başkana ya da herhangi bir yöneticiye böyle bir bilgilendirme yapmadı. Fenerbahçeli yöneticiler, "Bir anda çıktı böyle konuştu. Bugün-yarın kendisini çağırıp konuşacağız, niye böyle yaptığını soracağız" ifadelerini kullandılar.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Yönetimin haberi yokmuş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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