Wenger’in yardımcısı Konya’ya
Aykut Kocaman'ı Fener'e kaptıracakmış gibi görünen Konya için İngiliz basınından flaş iddia! 20 yıldır Arsenal'in hocası Wenger ile çalışan Boro Primorac'ın yeşil- beyazlıların başına geçeceği ileri sürüldü. 62 yaşındaki Boşnak teknik adamın, artık yardımcı hocalık yapmak istemediği için Türkiye Ligi'ne gitmeyi tercih ettiği gündeme getirildi.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Wenger’in yardımcısı Konya’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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