 Wenger’in yardımcısı Konya’ya – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Wenger’in yardımcısı Konya’ya

    Wenger’in yardımcısı Konya’ya
    'ı Fener'e kaptıracakmış gibi görünen Konya için İngiliz basınından flaş iddia! 20 yıldır Arsenal'in hocası Wenger ile çalışan Boro Primorac'ın yeşil- beyazlıların başına geçeceği ileri sürüldü. 62 yaşındaki Boşnak teknik adamın, artık yardımcı hocalık yapmak istemediği için Türkiye Ligi'ne gitmeyi tercih ettiği gündeme getirildi.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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