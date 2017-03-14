Tek çare Aykut hoca
Dağılmış tribünleri birleştirecek, yönetimin üzerindeki baskıyı alacak tek isim Aykut Kocaman’dır. Takımda da seveni çok. Hangi futbolcuyla konuşsam hepsi de “Bizi Aykut hoca toparlar” diyor. Gelirse “Tam isabet” olur.
Fenerbahçe Başkan'ı Aziz Yıldırım 19 yıllık başkanlık döneminin belki de en zor günlerini geçiriyor. Futbol takımı kötü bir sezon geçiriyor, FFP kıskacı yüzünden transfer yapılamadı. Ama en önemlisi, tribün desteğini kaybetti Yıldırım... Önceleri, 'ne yaparsa yapsın' hep arkasında olan sarı-lacivertli taraftarlar artık onun yönetim şeklini ciddi bir şekilde eleştirmeye başladı.Hep tribünlerde yaşanan hadiselerin, şampiyonluğu kaybetmekten daha önemli bir sorun olduğunu anlatmaya çalıştım. Taraftarı yoksa Fenerbahçe de yoktur dostlar. Ama yönetim taraftarlara karşı umursamaz bir tavır takındı, kavga etti. Sonunda da tribün desteğini tamamen kaybetti. Şimdilerde kara kara düşünüp çıkış yolu arıyorlar; 'tekrar taraftar desteğini nasıl alırız' diye. Buldular da... Aziz Yıldırım gelecek sene -bunca istifa seslerine rağmen- başkan kalabilmek için elindeki son kozu oynayacak... Aykut Kocaman kozu... Daha önce, "Ben burada olduğum sürece gelemez" dediği Aykut Kocaman'ı sadece ve sadece başkanlığa devam edebilmek adına takımın başına getirecek. Peki Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başına gelirse ne olur?
CAMİAYI BİLİYOR
Yönetim 2 yıldır yanlış teknik adamlarla vakit kaybetti. Harcanan inanılmaz rakamlara karşın şampiyonluk gelmedi. Aykut Kocaman ismi; dağılmış, bölünmüş tribünlerin yeniden birleşmesini sağlar. Camiayı çok iyi tanıyan, bilen Kocaman yönetimin üzerindeki baskıyı alır. Fenerbahçe Yönetimi, Dick Advocaat öncesi de Kocaman'a teklif götürmüştü. Ancak o Konyaspor'a verdiği sözlere sadık kalmayı tercih etmişti. "Aykut Kocaman kredisi" sürekli istifa tezahüratlarıyla anılan Fenerbahçe yönetiminin tek kurtuluşu gibi görünüyor. Futbolcular artık iyice ayyuka çıkan Aykut Kocaman isminin memnuniyetini yaşıyor. Biliyorsunuz oyuncularla ilişkisi çok iyi bir teknik adam. Konuştuğum futbolcuların hemen hepsi Aykut hocanın takımı toparlayabileceğini düşünüyor. İnandıkları bir teknik adamla çalışmak onların performansını arttıracaktır. Aykut Kocaman'ın Ali Yıldırım'la da çok iyi ilişkileri var. Daha şimdiden bazı çalışmalar yaptıklarını duyuyorum. Öncelikli olarak yapmaları gereken şey, Fenerbahçe'yi safralarından kurtarmak! Ne yapsanız olmayacak futbolcular var kulüpte. Uğraşmaya değmeyecek... Aykut hoca bir süredir dışarıda gibi görünse de aslında hep içerideydi. Kimin ne yaptığını, kimin arıza çıkardığını, kimin işine yarayacağını çok çok iyi biliyor. İnanmadığı adamlarla asla yola devam etmez. O yüzden bu safra temizliğini ziyadesiyle yapacağına eminim.
KOLAY DEĞİL TABİİ
Aykut Kocaman'la ilgili yazabileceğim tek olumsuz şey var; o da fazlaca duygusal oluşu... Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde bir kaç kez istifa ettiğini, sonra da geri döndüğünü biliyoruz. Aziz Başkan'la anlaşmak kolay değil elbette... Lakin bu duygusallığı bir kenara bırakıp profesyonelce davranmalı. Aziz Yıldırım'ın da kendisinin yeniden başkanlığa devam etmesini sağlayacak Kocaman'ın işine müdahale etmemesi şart tabi. Anahtarı versin Kocaman'a rahat etsin.
HABER ANALİZ / EMRE BOL
CAMİAYI BİLİYOR
Yönetim 2 yıldır yanlış teknik adamlarla vakit kaybetti. Harcanan inanılmaz rakamlara karşın şampiyonluk gelmedi. Aykut Kocaman ismi; dağılmış, bölünmüş tribünlerin yeniden birleşmesini sağlar. Camiayı çok iyi tanıyan, bilen Kocaman yönetimin üzerindeki baskıyı alır. Fenerbahçe Yönetimi, Dick Advocaat öncesi de Kocaman'a teklif götürmüştü. Ancak o Konyaspor'a verdiği sözlere sadık kalmayı tercih etmişti. "Aykut Kocaman kredisi" sürekli istifa tezahüratlarıyla anılan Fenerbahçe yönetiminin tek kurtuluşu gibi görünüyor. Futbolcular artık iyice ayyuka çıkan Aykut Kocaman isminin memnuniyetini yaşıyor. Biliyorsunuz oyuncularla ilişkisi çok iyi bir teknik adam. Konuştuğum futbolcuların hemen hepsi Aykut hocanın takımı toparlayabileceğini düşünüyor. İnandıkları bir teknik adamla çalışmak onların performansını arttıracaktır. Aykut Kocaman'ın Ali Yıldırım'la da çok iyi ilişkileri var. Daha şimdiden bazı çalışmalar yaptıklarını duyuyorum. Öncelikli olarak yapmaları gereken şey, Fenerbahçe'yi safralarından kurtarmak! Ne yapsanız olmayacak futbolcular var kulüpte. Uğraşmaya değmeyecek... Aykut hoca bir süredir dışarıda gibi görünse de aslında hep içerideydi. Kimin ne yaptığını, kimin arıza çıkardığını, kimin işine yarayacağını çok çok iyi biliyor. İnanmadığı adamlarla asla yola devam etmez. O yüzden bu safra temizliğini ziyadesiyle yapacağına eminim.
KOLAY DEĞİL TABİİ
Aykut Kocaman'la ilgili yazabileceğim tek olumsuz şey var; o da fazlaca duygusal oluşu... Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde bir kaç kez istifa ettiğini, sonra da geri döndüğünü biliyoruz. Aziz Başkan'la anlaşmak kolay değil elbette... Lakin bu duygusallığı bir kenara bırakıp profesyonelce davranmalı. Aziz Yıldırım'ın da kendisinin yeniden başkanlığa devam etmesini sağlayacak Kocaman'ın işine müdahale etmemesi şart tabi. Anahtarı versin Kocaman'a rahat etsin.
HABER ANALİZ / EMRE BOL
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Tek çare Aykut hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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