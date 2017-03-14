 Neustadter’e davet – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Neustadter’e davet

    Neustadter’e davet
    Milli Takımı'nın 24 Mart'ta Fildişi Sahili, 28 Mart'ta da Belçika ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının 27 kişilik aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter de kadroda yer aldı.Teknik Direktör Stanislav Cherchesov'un, Kokorin'i kadroya almaması ise eleştiri konusu oldu.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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