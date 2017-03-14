Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürdü
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla devam etti.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde çalıştı. 1 saat 20 dakika süren çalışmada futbolcular düz koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Babasının cenazesi nedeniyle bugün Hollanda'dan Surinam'a geçecek olan Jeremain Lens, çalışmada yer almadı.
Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Babasının cenazesi nedeniyle bugün Hollanda'dan Surinam'a geçecek olan Jeremain Lens, çalışmada yer almadı.
Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 14:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 38
Yorum
mavis senijderden gol bekliyoruz cumetesi gunun maca
- Aslan yıldız avında
Toplam 18
Yorum
yönetim çok kötü genç adam bulun ama tolga gibi 2 milyon euro veriyor bunlar sonra hepsi artist oluyor ülke futbolu gelişmiyor yönetim istifa
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 61
Yorum
FENERLİ AYKUT SAKIN GELME SENİ KİMSE İSTEMİYOR.MY NETİ AÇ YORUMLARI OKU ONA GÖRE KARAR VER.
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.