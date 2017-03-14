F.Bahçe, Dörtlü Final için sahada
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak.
Organizasyonda adını Dörtlü Final'e yazdıracak ekip, yarın oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 09:59
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 20
Yorum
FB Bu adam on numara filan değil bildiğin ikinci forvet, bu kadar az topla iletişim kurup liverpool da filan oynayamaz.
- Talisca’ya Lazio kancası
Toplam 20
Yorum
13 nümero iyide o rivaldo değil kendi yöneticinizdedi 25 milyon etmez istikrarsız diye gerçi oğuzhanın 40-45 milyon ettiği yerde
- Tek çare Aykut hoca
Toplam 51
Yorum
ALİ KİM GELSE OLMAZ BU SENE BOŞA GEÇTİ
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