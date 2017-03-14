En iyi şekilde uğurlarız
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, F.Bahçe’ye gitmek istemesi halinde Aykut Kocaman’a zorluk çıkarmayacaklarının işaretini verdi.
Aykut Kocaman'ın önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Konyaspor'la 1 yıl daha kontratı bulunan 51 yaşındaki teknik direktöre kulübünün bakışı nasıl? Yeşil-beyazlıların başkanı Şan, buna açıklık getirdi: "Aykut Kocaman'ın geleceğiyle ilgili henüz bir görüşme yapmadık. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Konyaspor tarihinde önemli başarılara imza atmış bir isim. Eğer gitmek isterse, onu en iyi şekilde uğurlarız."
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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