 En iyi şekilde uğurlarız – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    En iyi şekilde uğurlarız

    En iyi şekilde uğurlarız

    Konyaspor Başkanı , F.Bahçe’ye gitmek istemesi halinde ’a zorluk çıkarmayacaklarının işaretini verdi.

    'ın önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Konyaspor'la 1 yıl daha kontratı bulunan 51 yaşındaki teknik direktöre kulübünün bakışı nasıl? Yeşil-beyazlıların başkanı Şan, buna açıklık getirdi: "Aykut Kocaman'ın geleceğiyle ilgili henüz bir görüşme yapmadık. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Konyaspor tarihinde önemli başarılara imza atmış bir isim. Eğer gitmek isterse, onu en iyi şekilde uğurlarız."
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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