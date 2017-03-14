Biletler satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 25. haftasında, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak. Genel satışa yarın sunulacak biletlerin fiyatı 65 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Sarı-lacivertli taraftarların ise Konya maçına ilgi göstermeleri bekleniyor.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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