 Biletler satışa çıkıyor – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Biletler satışa çıkıyor

    Biletler satışa çıkıyor
    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 25. haftasında, Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri bugün satışa çıkacak. Genel satışa yarın sunulacak biletlerin fiyatı 65 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Sarı-lacivertli taraftarların ise Konya maçına ilgi göstermeleri bekleniyor.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:34
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