Basketçiler taraftarla buluştu
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcuları Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, taraftarlarla imza gününde buluştu.
F.Bahçe Basketbol Takımı'nın forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın organize ettiği etkinlikte taraftarlar formalarını, basketbol toplarını, atkılarını ve kartpostallarını oyunculara imzalattılar. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise Galatasaray galibiyeti sonrası taraftarlarla buluşmanın daha keyifli geçtiğini ifade etti.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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