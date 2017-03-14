Basketçiler taraftarla buluştu

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcuları Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, taraftarlarla imza gününde buluştu.

F.Bahçe Basketbol Takımı'nın forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın organize ettiği etkinlikte taraftarlar formalarını, basketbol toplarını, atkılarını ve kartpostallarını oyunculara imzalattılar. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise Galatasaray galibiyeti sonrası taraftarlarla buluşmanın daha keyifli geçtiğini ifade etti.