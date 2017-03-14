Bajic’ten mesaj var
Konyaspor futbolcularına en fazla gelen soru, gelecek sezon Aykut Kocaman'la beraber Fenerbahçe'ye gidip gitmeyecekleri... Bu soruyla en fazla karşılaşan isimlerden biri de Riad Bajic... 22 yaşındaki Boşnak forvet, ülkesinde BHRT radyosuna verdiği demeçte, bu soruya şu yanıtı verdi: Önümüzdeki sezon yine Aykut Kocaman'la çalışmak isterim.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
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