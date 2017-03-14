 Bajic’ten mesaj var – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Bajic’ten mesaj var

    Bajic’ten mesaj var
    Konyaspor futbolcularına en fazla gelen soru, gelecek sezon Aykut Kocaman'la beraber 'ye gidip gitmeyecekleri... Bu soruyla en fazla karşılaşan isimlerden biri de Riad Bajic... 22 yaşındaki Boşnak forvet, ülkesinde BHRT radyosuna verdiği demeçte, bu soruya şu yanıtı verdi: Önümüzdeki sezon yine Aykut Kocaman'la çalışmak isterim.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
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