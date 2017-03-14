Ali Şen'den taraftara çağrı
Ali Şen: Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Yeni statlar yaparak hükümet de spora destek veriyor. Ama bu statlar boş kalmamalı
F.Bahçe eski başkanı Ali Şen, TRT Radyo Haber'e gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Devletin spora verdiği önemin altını çizen Şen, "Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Türkiye tarihinde olmadığı kadar yeni stadyumlar yapılıyor. Üstelik yapılan bu statlar Avrupa'nın en iyileri arasına giriyor. Bu da hükümetimizin spora ne kadar destek verdiğini gösteriyor. Bu desteği bir kenara atmamak lazım. Stadyumları dolduracak projeler üretmek gerekiyor" dedi.
KOÇ'LA F.BAHÇE UÇAR
F.Bahçe'ye de değinen Şen, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakması gerektiğini savunurken, "Şu an kulübün Ali Koç gibi bir başkana ihtiyacı var. Koç, bu kulübü uçurur" şeklinde konuştu. Şen, hoca konusu için ise, "Aykut Kocaman olur ya da bir başkası olur ama bence yerli olmalı" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLSUN
Ali Şen, Futbol Medya'ya yaptığı açıklamada ise, "F.Bahçe şampiyon olamıyorsa, Trabzonspor olsun isterdim. Potadaki takımlar için konuşacak olursak, Başakşehir değil Beşiktaş olsun isterim. Çünkü Avrupa'da Türk futboluna daha çok katkısı olur" ifadelerini kullandı.
KOÇ'LA F.BAHÇE UÇAR
F.Bahçe'ye de değinen Şen, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakması gerektiğini savunurken, "Şu an kulübün Ali Koç gibi bir başkana ihtiyacı var. Koç, bu kulübü uçurur" şeklinde konuştu. Şen, hoca konusu için ise, "Aykut Kocaman olur ya da bir başkası olur ama bence yerli olmalı" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLSUN
Ali Şen, Futbol Medya'ya yaptığı açıklamada ise, "F.Bahçe şampiyon olamıyorsa, Trabzonspor olsun isterdim. Potadaki takımlar için konuşacak olursak, Başakşehir değil Beşiktaş olsun isterim. Çünkü Avrupa'da Türk futboluna daha çok katkısı olur" ifadelerini kullandı.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens operasyonu
Toplam 38
Yorum
bjkli adamlar saftı çünkü ozanı alıp lensi verecek kadar...
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 28
Yorum
ömer te. AZiz efendinin bu aykut KOCAMAN FİYASKO takıntısıda bıktırdı.3 kere istifa etmiş 2 kere kovulmui bi adam bu.aklını başına al AZİİİİİİİİİİZZZ
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 21
Yorum
çöp iki tane zımba gibi ortasaha hızlı forvet bu takıma acil selçuk dejong tolga josue çöp bunlar
Ali Şen'den taraftara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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