 Ali Şen'den taraftara çağrı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    'den taraftara çağrı

    Ali Şen'den taraftara çağrı

    : Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Yeni statlar yaparak hükümet de spora destek veriyor. Ama bu statlar boş kalmamalı

    F.Bahçe eski başkanı , TRT Radyo Haber'e gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Devletin spora verdiği önemin altını çizen Şen, "Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Türkiye tarihinde olmadığı kadar yeni stadyumlar yapılıyor. Üstelik yapılan bu statlar Avrupa'nın en iyileri arasına giriyor. Bu da hükümetimizin spora ne kadar destek verdiğini gösteriyor. Bu desteği bir kenara atmamak lazım. Stadyumları dolduracak projeler üretmek gerekiyor" dedi.

    KOÇ'LA F.BAHÇE UÇAR
    F.Bahçe'ye de değinen Şen, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bırakması gerektiğini savunurken, "Şu an kulübün gibi bir başkana ihtiyacı var. Koç, bu kulübü uçurur" şeklinde konuştu. Şen, hoca konusu için ise, "Aykut Kocaman olur ya da bir başkası olur ama bence yerli olmalı" ifadelerini kullandı.

    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLSUN
    Ali Şen, Futbol Medya'ya yaptığı açıklamada ise, "F.Bahçe şampiyon olamıyorsa, Trabzonspor olsun isterdim. Potadaki takımlar için konuşacak olursak, Başakşehir değil Beşiktaş olsun isterim. Çünkü Avrupa'da Türk futboluna daha çok katkısı olur" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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