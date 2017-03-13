Şanlı ruh dönüyor!
Yeni sezonda takımı Aykut Kocaman’a emanet etme planları yapan sarılacivertli yönetim, “Tuncay Şanlı” ruhunu da yeniden canlandırmak istiyor. Efsane isim önümüzdeki sezon büyük ihtimalle teknik kadroda yer alacak.
Sevgililer kavuşuyor... Tuncay Şanlı'ya 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönme şansı doğdu. 2007'de ani bir kararla yuvadan ayrılıp Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'ya transfer olan Şanlı'nın yeri o gün bugündür bir türlü doldurulamamıştı. Takımda işlerin her kötü gidişinde aranan kan hep "Tuncay Şanlı ruhu" olmuştu. Futbolculuğu bırakıp kariyerinde teknik direktörlük sayfası açan Şanlı'ya yeniden F.Bahçe şansı doğdu. Henüz resmen açıklanmasa da Dick Advocaat'la devam etmeyip yeni sezonda takımı Aykut Kocaman'a teslim etmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, Tuncay Şanlı'yı da teknik kadroya dahil etmeyi planlıyor.
BAŞKAN ÇOK İSTİYOR
Şanlı'nın Fenerbahçe'de çalışmaya başlaması, aslında Kocaman'ın göreve gelmesiyle direkt ilişkili değil. Başkan Aziz Yıldırım'ın, başka hoca da getirilse Tuncay Şanlı'yı bir şekilde takımda görevlendirmek istiyor. Bu gerçekleşirse, Fenerbahçe'de "şanlı ruh" yeniden canlanacak.
Yönetici Ali Yıldırım, daha önce birçok kez başkan Aziz Yıldırım'ın Tuncay Şanlı'yı takımda görmek istediğini aktarmış, Şanlı'nın özellikle genç oyuncuların gelişimine büyük katkı yapabileceğini iletmişti.
SAKARYASPOR'DA BAŞARISIZ OLDU
2007'de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg, Bolton Wanderers, Bursaspor, Umm-Salal, Pune City formaları giyen Tuncay Şanlı, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük deneyimi de yaşadı. Şanlı, son olarak bu sezon 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmış, başarısız sonuçların ardından görevine son verilmişti. Sakaryaspor, Şanlı'nın yönetiminde 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan toplamıştı.
BAŞKAN ÇOK İSTİYOR
Şanlı'nın Fenerbahçe'de çalışmaya başlaması, aslında Kocaman'ın göreve gelmesiyle direkt ilişkili değil. Başkan Aziz Yıldırım'ın, başka hoca da getirilse Tuncay Şanlı'yı bir şekilde takımda görevlendirmek istiyor. Bu gerçekleşirse, Fenerbahçe'de "şanlı ruh" yeniden canlanacak.
Yönetici Ali Yıldırım, daha önce birçok kez başkan Aziz Yıldırım'ın Tuncay Şanlı'yı takımda görmek istediğini aktarmış, Şanlı'nın özellikle genç oyuncuların gelişimine büyük katkı yapabileceğini iletmişti.
SAKARYASPOR'DA BAŞARISIZ OLDU
2007'de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg, Bolton Wanderers, Bursaspor, Umm-Salal, Pune City formaları giyen Tuncay Şanlı, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük deneyimi de yaşadı. Şanlı, son olarak bu sezon 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'u çalıştırmış, başarısız sonuçların ardından görevine son verilmişti. Sakaryaspor, Şanlı'nın yönetiminde 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan toplamıştı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Şanlı ruh dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.