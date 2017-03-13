 Osman Can rekorla Avrupa Şampiyonu – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Osman Can rekorla Avrupa Şampiyonu

    Osman Can rekorla Avrupa Şampiyonu
    F.Bahçeli milli atlet Osman Can Özdeveci, İspanya'da yapılan Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 23 yaş altı gülle atma kategorisinde 19.61'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli milli atletlerden Eda Tuğsuz da önceki gün cirit atmada 60.98'lik derecesiyle Avrupa İkincisi olmuş, büyükler Türkiye rekoru kırmıştı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osman Can rekorla Avrupa Şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.