Osman Can rekorla Avrupa Şampiyonu

F.Bahçeli milli atlet Osman Can Özdeveci, İspanya'da yapılan Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 23 yaş altı gülle atma kategorisinde 19.61'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli milli atletlerden Eda Tuğsuz da önceki gün cirit atmada 60.98'lik derecesiyle Avrupa İkincisi olmuş, büyükler Türkiye rekoru kırmıştı.