Osman Can rekorla Avrupa Şampiyonu
F.Bahçeli milli atlet Osman Can Özdeveci, İspanya'da yapılan Avrupa Atmalar Kış Kupası'nda 23 yaş altı gülle atma kategorisinde 19.61'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli milli atletlerden Eda Tuğsuz da önceki gün cirit atmada 60.98'lik derecesiyle Avrupa İkincisi olmuş, büyükler Türkiye rekoru kırmıştı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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