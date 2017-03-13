 Lens’in yerine iki alternatif – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Lens’in yerine iki alternatif

    Lens’in yerine iki alternatif
    Lens'in, babasının cenazesinde bulunacağı için Konya maçında oynayamayacak olması Dick Advocaat'ı kara kara düşündürüyor. Hollandalı teknik direktör Lens'in yokluğunda cuma günü kimi oynatacağına henüz karar veremezken, Volkan Şen ve Alper Potuk seçenekleri öne çıkıyor.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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