Lens’in yerine iki alternatif

Lens'in, babasının cenazesinde bulunacağı için Konya maçında oynayamayacak olması Dick Advocaat'ı kara kara düşündürüyor. Hollandalı teknik direktör Lens'in yokluğunda cuma günü kimi oynatacağına henüz karar veremezken, Volkan Şen ve Alper Potuk seçenekleri öne çıkıyor.