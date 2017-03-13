Lens’in yerine iki alternatif
Lens'in, babasının cenazesinde bulunacağı için Konya maçında oynayamayacak olması Dick Advocaat'ı kara kara düşündürüyor. Hollandalı teknik direktör Lens'in yokluğunda cuma günü kimi oynatacağına henüz karar veremezken, Volkan Şen ve Alper Potuk seçenekleri öne çıkıyor.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
Lens’in yerine iki alternatif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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