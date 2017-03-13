 Lens operasyonu – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Lens operasyonu

    Lens operasyonu

    F.Bahçe yönetimi, Hollandalı yıldıza Beşiktaş ve G.Saray’ın da talip olduğu haberleri üzerine kolları sıvadı. Sunderland’e bu hafta içinde yeni bir kiralama teklifi yapılacak.

    Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın için devreye girdiği şeklinde basını yansıyan haberler, 'de paniğe yol açtı. Hollandalı yıldızı ezeli rakiplerine kaptırmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim, harekete geçme kararı aldı. Yöneticiler İlhan Ekşioğlu ile Ali Yıldırım'ın Sunderland'le görüşmeler yapmak üzere bu hafta içinde İngiltere'ye bir yolculuk düzenleyecekleri öğrenildi.

    'OZAN TUFAN TAKASI' İDDİASI
    İki yöneticinin, Lens için 9 milyon euro bonservis bedeli isteyen Ada ekibine 1 yıllık yeni kiralama teklifi sunacağı, bu teklife olumsuz yanıt alınması halinde ise Ozan Tufan takasının gündeme getirilebileceği ifade edildi.

    SADECE FENERBAHÇE
    Babasının cenaze töreni için ülkesine giden Lens, Beşiktaş ve Galatasaray iddiaları için, "Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Zaten ben ve menajerimin bu iki kulüple bir görüşmesi olmadı. Türkiye'de oynayacağım kulüp Fenerbahçe'dir" dedi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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