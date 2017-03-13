Kjaer, Konya maçına yetişecek mi?
Osmanlıspor maçında sakatlanan ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Simon Kjaer'in iyileşme sürecinin uzayabileceği bildirildi. Çekilen MR'ında sağ üst adale zarında yırtık tespit edilen ve Danimarkalı savunma oyuncusunun cuma günkü Atiker Konyaspor maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Kjaer cumaya yetişmezse, forma yine Roman Neustadter'in olacak.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
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bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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