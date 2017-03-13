Kjaer, Konya maçına yetişecek mi?

Osmanlıspor maçında sakatlanan ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Simon Kjaer'in iyileşme sürecinin uzayabileceği bildirildi. Çekilen MR'ında sağ üst adale zarında yırtık tespit edilen ve Danimarkalı savunma oyuncusunun cuma günkü Atiker Konyaspor maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Kjaer cumaya yetişmezse, forma yine Roman Neustadter'in olacak.