 ‘Kal’ desinler kalırım – Fotomaç – 13 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Kal’ desinler kalırım

    ‘Kal’ desinler kalırım
    'in sakatlığında kaleyi devralan Fabiano, F.Bahçe'de mutlu olduğunu, istenmesi halinde sarı- lacivertli formayı giymeye devam edebileceğini söyledi. Brezilyalı file bekçisi, "Burada ikinci kiralık sezonum ve benim açımdan hiçbir sıkıntı yok" açıklamasını yaptı. Fabiano'nun Porto ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kal’ desinler kalırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.