 Hiç vazgeçmedim – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Hiç vazgeçmedim

    Hiç vazgeçmedim

    Alanya’da Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü atan Aatıf, bugünleri çok beklediğini belirtirken, “Uykusuz geceler geçirdim ama çalışmaktan hiç mi hiç vazgeçmedim” dedi.

    F.Bahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Aatıf Chahechouhe, geldiği günden bu yana en büyük katkısını Alanyaspor maçında yaptı. "Gol Kralı' unvanlı Faslı forvet oyuncusu, attığı golle sarı-lacivertlilere 3 puan kazandırdı.

    TESADÜF DEĞİL
    Aatıf, bu maçın öncesinde ise eleştirilerden kurtulamıyordu. Umutlarını yitirdiği anlar da olmuştu. Devre arasında kadro dışı kalması, kariyerindeki acı bir tecrübeydi. Neyse ki bu kısa sürdü, takıma katıldı. Aatıf, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, galibiyeti getiren golü attığı anın "emeğinin ürünü" olduğunu söyledi. 30 yaşındaki futbolcu, "Kendimi en kötü hissettiğim anlarda bile pes etmedim. Uykusuz geceler geçirdim ama çalışmaktan vazgeçmedim" dedi. Aatıf, F.Bahçe'de uzun yıllar devam etmek isteğini sözlerine ekledi.

    Emre BOL
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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