Filede üst üste 22’nci galibiyet
Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MSK Urfa'yı 3-1 yendi. Maçı 18-25, 25-18, 19-25 ve 20-25 sonuçlanan setler sonunda 3-1 kazanan ve sarı-lacivertli takım, bu sonuçla puanını 48.770'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Kanarya, ligde üst üste 14, toplamda ise 17. galibiyetine imza atarken, yenilmezlik serisini de 22 maça çıkardı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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