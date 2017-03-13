 Filede üst üste 22’nci galibiyet – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Filede üst üste 22’nci galibiyet

    Filede üst üste 22’nci galibiyet
    Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftasında , deplasmanda MSK Urfa'yı 3-1 yendi. Maçı 18-25, 25-18, 19-25 ve 20-25 sonuçlanan setler sonunda 3-1 kazanan ve sarı-lacivertli takım, bu sonuçla puanını 48.770'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Kanarya, ligde üst üste 14, toplamda ise 17. galibiyetine imza atarken, yenilmezlik serisini de 22 maça çıkardı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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